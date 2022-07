Calcio: Vittorie in amichevole per Udinese, Samp, Bologna e Spezia (Di domenica 17 luglio 2022) Nestorovski ancora protagonista, in grande spolvero anche Barrow e Strelec ROMA - L'Udinese si accende nella ripresa e vince nel segno di Nestorovski: 3 - 0 agli sloveni dell'Ilirija Lubiana nell'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) Nestorovski ancora protagonista, in grande spolvero anche Barrow e Strelec ROMA - L'si accende nella ripresa e vince nel segno di Nestorovski: 3 - 0 agli sloveni dell'Ilirija Lubiana nell'...

Pubblicità

sportface2016 : #Bologna | Doppia vittoria nel triangolare di chiusura del ritiro a Pinzolo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Amichevoli, vittorie per Arsenal, Chelsea ed Aston Villa - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Amichevoli, vittorie per Arsenal, Chelsea ed Aston Villa - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Amichevoli, vittorie per Arsenal, Chelsea ed Aston Villa - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Amichevoli, vittorie per Arsenal, Chelsea ed Aston Villa -