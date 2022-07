Boomerissima, Alessia Marcuzzi: «Vorrei ospitare...» (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo 25 anni di onorato servizio in casa Mediaset, Alessia Marcuzzi è pronta per lanciarsi tra le braccia di mamma Rai. Nel corso della prossima stagione televisiva, la conduttrice sarà al timone del nuovo format Boomerissima, in scena sul secondo canale della tv di Stato. La Pinella ha confessato che, oltre al figlio Tommaso Inzaghi, vorrebbe ospitare anche «altri componenti della famiglia». Bomerissima: Alessia Marcuzzi vuole ospitare i familiari Intervistata dal settimanale DiPiùTv, Alessia Marcuzzi ha parlato della nuova avventura che la attende nel corso della stagione televisiva 2022/2023. Dopo 25 anni a Mediaset, la conduttrice ha deciso di tornare in casa Rai, precisamente sul secondo canale della tv di Stato. Su Rai2, la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo 25 anni di onorato servizio in casa Mediaset,è pronta per lanciarsi tra le braccia di mamma Rai. Nel corso della prossima stagione televisiva, la conduttrice sarà al timone del nuovo format, in scena sul secondo canale della tv di Stato. La Pinella ha confessato che, oltre al figlio Tommaso Inzaghi, vorrebbeanche «altri componenti della famiglia». Bomerissima:vuolei familiari Intervistata dal settimanale DiPiùTv,ha parlato della nuova avventura che la attende nel corso della stagione televisiva 2022/2023. Dopo 25 anni a Mediaset, la conduttrice ha deciso di tornare in casa Rai, precisamente sul secondo canale della tv di Stato. Su Rai2, la ...

