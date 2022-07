Wwoofing: come viaggiare per l’Italia e nel mondo di fattoria in fattoria (Di sabato 16 luglio 2022) Cosa fare in vacanza? Un viaggio spesso comporta diverse questioni che hanno a che fare con l’ecologia. Se si viaggia in auto si produce inquinamento, così come se si viaggia in aereo, sebbene poi ci sia la possibilità di compensare la CO2. Però chi crede che l’ecosostenibilità sia una delle armi in nostro possesso in grado di tutelare ancora un minimo il nostro pianeta, può decidere di prendere un mezzo a basso impatto come il treno o l’autobus e fare Wwoofing. Wwoofing: cosa significa? Il termine è un verbo anglofono che è stato coniato a partire dall’acronimo Wwoof, ovvero Worldwide Opportunities on Organic Farms (Opportunità nelle fattorie bio in giro per il mondo). Il sito internazionale di questa organizzazione è molto specifico in merito alle finalità di questa attività: si tratta infatti di ... Leggi su robadadonne (Di sabato 16 luglio 2022) Cosa fare in vacanza? Un viaggio spesso comporta diverse questioni che hanno a che fare con l’ecologia. Se si viaggia in auto si produce inquinamento, cosìse si viaggia in aereo, sebbene poi ci sia la possibilità di compensare la CO2. Però chi crede che l’ecosostenibilità sia una delle armi in nostro possesso in grado di tutelare ancora un minimo il nostro pianeta, può decidere di prendere un mezzo a basso impattoil treno o l’autobus e fare: cosa significa? Il termine è un verbo anglofono che è stato coniato a partire dall’acronimo Wwoof, ovvero Worldwide Opportunities on Organic Farms (Opportunità nelle fattorie bio in giro per il). Il sito internazionale di questa organizzazione è molto specifico in merito alle finalità di questa attività: si tratta infatti di ...

voli1euro : Wwoofing, Cos'è? Come Funziona? Come viaggiare low cost lavorando in fattoria - news_viaggi : Wwoofing, Cos'è? Come Funziona? Come viaggiare low cost lavorando in fattoria - iviaggidispeedy : Wwoofing, Cos'è? Come Funziona? Come viaggiare low cost lavorando in fattoria -

Dal Wwoofing al glamping: nuovi modi di fare vacanza nella natura Il bio mountain retreat, invece, come suggerisce il nome, è letteralmente 'ritiro biologico in montagna' ovvero una vacanza benessere in un luogo di montagna, con anche la possibilità di assaporare ... Dal Wwoofing al glamping: nuovi modi di fare vacanza nella natura Il bio mountain retreat, invece, come suggerisce il nome, è letteralmente 'ritiro biologico in montagna' ovvero una vacanza benessere in un luogo di montagna, con anche la possibilità di assaporare ... QuiFinanza Il bio mountain retreat, invece,suggerisce il nome, è letteralmente 'ritiro biologico in montagna' ovvero una vacanza benessere in un luogo di montagna, con anche la possibilità di assaporare ...Il bio mountain retreat, invece,suggerisce il nome, è letteralmente 'ritiro biologico in montagna' ovvero una vacanza benessere in un luogo di montagna, con anche la possibilità di assaporare ... Vacanze estive 2022: dovranno essere green ed economiche