Svizzera femminile vs Olanda femminile: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 16 luglio 2022) La Svizzera Women punterà a conquistare la prima vittoria di Women’s Euro 2022 quando domenica 17 luglio affronterà le Netherlands Women a Bramall Lane. L’Olanda è attualmente in testa al Gruppo C e ha bisogno di un solo punto per raggiungere i quarti di finale, mentre anche una vittoria per la Svizzera potrebbe non essere sufficiente per passare agli ottavi di finale. Il calcio di inizio di Svizzera femminile vs Olanda femminile è previsto alle 18 Prepartita Svizzera femminile vs Olanda femminile: a che punto sono le due squadre? Svizzera femminile La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) LaWomen punterà a conquistare la prima vittoria di Women’s Euro 2022 quando domenica 17 luglio affronterà le Netherlands Women a Bramall Lane. L’è attualmente in testa al Gruppo C e ha bisogno di un solo punto per raggiungere i quarti di finale, mentre anche una vittoria per lapotrebbe non essere sufficiente per passare agli ottavi di finale. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?La ...

