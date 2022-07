Ricky Martin accusato di violenza domestica dal nipote: «Tutto falso» (Di sabato 16 luglio 2022) L’avvocato del cantante portoricano ha smentito con forza le indiscrezioni riguardo una presunta relazione incestuosa: «Un pensiero disgustoso, tra i due non c’è mai stato alcun tipo di rapporto sessuale o romantico. Non vediamo l’ora che un giudice esamini i fatti e archivi il caso» Leggi su vanityfair (Di sabato 16 luglio 2022) L’avvocato del cantante portoricano ha smentito con forza le indiscrezioni riguardo una presunta relazione incestuosa: «Un pensiero disgustoso, tra i due non c’è mai stato alcun tipo di rapporto sessuale o romantico. Non vediamo l’ora che un giudice esamini i fatti e archivi il caso»

psyandme : Mo ve lo spiego in stile disegnino: Il nipote di #RickyMartin è maggiorenne, per 7 mesi c’è stato consenso. LEGALME… - gianpi36590925 : RT @perchetendenza: 'Ricky Martin': Perché secondo indiscrezioni riportate da @TMZ è stato accusato di violenza domestica da suo nipote Den… - waltergianno : ?? #RickyMartin nega le pesanti accuse a suo carico da parte del nipote. Ma rischia molti anni di galera Le ultime s… - federico20056 : RT @SpiritoSfranto: VI PREGO PERCHÉ QUESTA FOTO PER PARLARE DI RICKY MARTIN - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Ricky Martin potrebbe essere processato per incesto: rischia 50 anni di prigione -