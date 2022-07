Renzi “O Draghi bis o si va a votare”

(Di sabato 16 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ofa il bis o si va a. Abbiamo tre giorni per fare di tutto per convinceread andare avanti”. Lo ha detto Matteoall'assemblea di Italia Viva. “Oggi festeggiano a Mosca, oggi è il momento di dimostrare che lo statistaè diverso dallo stagista Conte”. “Al M5s diciamo ‘state provando a distruggere l'unica speranza dell'Italià – prosegue – Faremo di tutto per dire con forza che chi alle elezioni andrà con il M5s andrà senza di noi”.– foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Pubblicità

SimoneAlliva : Dopo il 'successo' della petizione contro il reddito di cittadinanza, #Renzi lancia la petizione per il #Draghi-bis… - GiovaQuez : Renzi: 'Quando noi abbiamo avviato una crisi di governo i ministri di IV si sono dimessi. A stasera i ministri del… - ItaliaViva : .@Renzi: “Stop ai ricatti e ministri scelti da lui. Così Draghi può proseguire' - ReArt87545392 : @La7tv 95-96 fiducia dini----96-2001 il prode1-d'alema1-d'alema2-amato2----2006-2008 il prode 2----2011-2013 fiduc… - wordsandmore1 : #16luglio oltre #crisidigoverno #Draghi #Conte #Mattarella #ProudOfKeremBursin #Renzi #Meloni #italiaislanda Buon… -

... o ci sarà ilbis, nelle forme che lui individua giuste, senza trattative, senza verifiche o si va a votare'. Così Matteoaprendo l'assemblea di Iv. E sul futuro del campo largo, il ...Ci sono ancora tre giorni di tempo, fino a mercoledì, per sapere cosa farà Mario. Se le sue dimissioni saranno confermate o se si riuscirà a mettere in piedi una nuova ... Intanto, Matteo...Dopo un anno di polemica sul tema, il leader di Italia Viva ha annunciato che martedì prossimo andrà in Cassazione per depositare il quesito ...'Conte e il Movimento 5 stelle bruciano la migliore (e forse ultima) riserva della Repubblica impegnata a governare l'Italia in un momento drammatico tra crisi energetica pandemia e inflazione. La fol ...