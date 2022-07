Maurizio Costanzo severissimo contro Elisabetta Gregoraci: "Vi spiego perché la Rai l'ha fatta fuori" (Di sabato 16 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci è reduce della trasmissione Battiti Live. Qualche anno fa è stata concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, ma la sua fama non è cresciuta come di solito accade quando un vip partecipa ad un reality. Maurizio Costanzo spiega i motivi che hanno spinto la conduttrice fuori dalla Rai. Nella scorsa edizione de Il Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è stata ospite della casa più spiata d'Italia. Come spesso accade quando si partecipa ad un reality la propria fama dovrebbe aumentare, cosa che però non è accaduta per l'ex moglie di Flavio Briatore. A ben guardare da dopo la sua partecipazione al reality Mediaset, il nome di Elisabetta Gregoraci non è apparso in nessuna trasmissione nè in quanto ospite nè in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 16 luglio 2022)è reduce della trasmissione Battiti Live. Qualche anno fa è stata concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, ma la sua fama non è cresciuta come di solito accade quando un vip partecipa ad un reality.spiega i motivi che hanno spinto la conduttricedalla Rai. Nella scorsa edizione de Il Grande Fratello Vip,è stata ospite della casa più spiata d'Italia. Come spesso accade quando si partecipa ad un reality la propria fama dovrebbe aumentare, cosa che però non è accaduta per l'ex moglie di Flavio Briatore. A ben guardare da dopo la sua partecipazione al reality Mediaset, il nome dinon è apparso in nessuna trasmissione nè in quanto ospite nè in ...

