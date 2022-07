Martina Franca: procedura di sanatoria, il bar non sospende l’attività dopo l’ispezione dei carabinieri Per l'impiego di minorenni, comunque abili al lavoro (Di sabato 16 luglio 2022) Il bar nel centro storico di Martina Franca non ha sospeso l’attività dopo l’ispezione dei carabinieri. Ispezione risalente al 12 luglio, comminata la sospensione dell’attività che sarebbe stata attiva dal pomeriggio del giorno successivo. Senonché il titolare dell’esercizio, lo stesso 13 luglio, ha aderito alla procedura di sanatoria in merito alla violazione contestata (quattro lavoratori minorenni in nero) e quindi, di fatto, l’attività non è stata sospesa. Le posizioni dei quattro diciassettenni vengono regolarizzate e la sanzione pagata è misurata in 2100 euro rispetto ai 19900 come comunicato dai carabinieri. Ciò si evince da documentazione mostrata dal legale del titolare del ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 luglio 2022) Il bar nel centro storico dinon ha sospesodei. Ispezione risalente al 12 luglio, comminata la sospensione delche sarebbe stata attiva dal pomeriggio del giorno successivo. Senonché il titolare dell’esercizio, lo stesso 13 luglio, ha aderito alladiin merito alla violazione contestata (quattro lavoratoriin nero) e quindi, di fatto,non è stata sospesa. Le posizioni dei quattro diciassettenni vengono regolarizzate e la sanzione pagata è misurata in 2100 euro rispetto ai 19900 come comunicato dai. Ciò si evince da documentazione mostrata dal legale del titolare del ...

