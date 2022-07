Marcell Jacobs in semifinale contro Seville, Tebogo, Bracy e Omanyala! Cosa serve per la finale? Corsia e orario di partenza (Di sabato 16 luglio 2022) Marcell Jacobs è stato inserito nella terza semifinale dei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scatterà in quarta Corsia e cercherà la qualificazione alla finale, riservata ai primi due classificati di ogni semifinale e ai migliori due tempi di ripescaggio. La concorrenza sarà spietatissima, il velocista lombardo dovrà correre al massimo delle proprie potenzialità se vorrà accedere all’atto conclusivo e inseguire una comunque difficile medaglia. Marcell Jacobs se la dovrà infatti vedere con quattro rivali di primissima fascia. Il giovane giamaicano Oblique Seville (Corsia 6), che lo ha battuto in batteria (9.93 contro 10.04) e che ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)è stato inserito nella terzadei 100 metri ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scatterà in quartae cercherà la qualificazione alla, riservata ai primi due classificati di ognie ai migliori due tempi di ripescaggio. La concorrenza sarà spietatissima, il velocista lombardo dovrà correre al massimo delle proprie potenzialità se vorrà accedere all’atto conclusivo e inseguire una comunque difficile medaglia.se la dovrà infatti vedere con quattro rivali di primissima fascia. Il giovane giamaicano Oblique6), che lo ha battuto in batteria (9.9310.04) e che ...

Pubblicità

zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs: “Sto male peggio di ieri. Mi butto come va va. Ho problemi nella corsa” - #Atletica… - zazoomblog : Quando gareggia Marcell Jacobs oggi: orari precisi semifinale e finale programma 16 luglio tv streaming - #Quando… - zazoomblog : Marcell Jacobs sfida Oblique e Prescod in batteria! Corsia avversari e programmi ai Mondiali - #Marcell #Jacobs… - albertomarti : RT @Orobriele: Non male Marcell Jacobs che lasciando negli ultimi 20m eguaglia lo stagionale di 10.04 . L'impressione è di una gara non for… - TgrRaiLombardia : Mondiali di #Atletica, #MarcellJacobs 2° nella sua batteria. Domani le semifinali @Coninews @WCHoregon22 -