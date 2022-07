Luca Daffré lancia un appello a Signorini: entrerà nel cast? (Di sabato 16 luglio 2022) Luca Daffré fa un appello ad Alfonso Signorini per entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7: sarà ascoltato? Si è classificato secondo a L’Isola dei Famosi 16, il reality condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Nicola Favino e Vladimir Luxuria, che ha visto salire sul podio Nicolas Vaporidis. Sull”Isola Luca Daffré ha spiegato di non aver esitato un secondo ad accettare di andare in Honduras: “Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo”, ha raccontato Luca Daffré a SuperGuida TV: “Mi ha cambiato molto, perché devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso“. Adesso però che l’avventura in Honduras si è conclusa, Luca Daffré vorrebbe ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 luglio 2022)fa unad Alfonsoper entrare neldel Grande Fratello Vip 7: sarà ascoltato? Si è classificato secondo a L’Isola dei Famosi 16, il reality condotto da Ilary Blasi con gli opinionisti Nicola Favino e Vladimir Luxuria, che ha visto salire sul podio Nicolas Vaporidis. Sull”Isolaha spiegato di non aver esitato un secondo ad accettare di andare in Honduras: “Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo”, ha raccontatoa SuperGuida TV: “Mi ha cambiato molto, perché devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso“. Adesso però che l’avventura in Honduras si è conclusa,vorrebbe ...

