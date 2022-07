La Cina sta costruendo il radar più grande al mondo: servirà contro gli asteroidi in collisione con la Terra (Di sabato 16 luglio 2022) Il raggio di osservazione dello spazio profondo supererà la distanza di 150 chilometri, verrà costruito a Chongqing, battezzato China Fuyan e si meriterà il titolo di più grande sistema radar al mondo. Obiettivo: proteggere la Terra dagli asteroidi. Scopriamo tutti i dettagli. Il principale obiettivo del radar Fuyan è di controllare la minaccia degli asteroidi in rotta di collisione con la Terra – ComputerMagazine.itPer la sua progettazione sono stati coinvolti tutti i più importanti centri astronomici del Paese, ovvero gli Osservatori Nazionali Cinesi dell’Accademia delle Scienze Cinese, l’Università di Tsinghua e l’Università di Pechino, oltre al capofila del Centro di Innovazione Chongqing dell’Istituto di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Il raggio di osservazione dello spazio profondo supererà la distanza di 150 chilometri, verrà costruito a Chongqing, battezzato China Fuyan e si meriterà il titolo di piùsistemaal. Obiettivo: proteggere ladagli. Scopriamo tutti i dettagli. Il principale obiettivo delFuyan è dillare la minaccia degliin rotta dicon la– ComputerMagazine.itPer la sua progettazione sono stati coinvolti tutti i più importanti centri astronomici del Paese, ovvero gli Osservatori Nazionali Cinesi dell’Accademia delle Scienze Cinese, l’Università di Tsinghua e l’Università di Pechino, oltre al capofila del Centro di Innovazione Chongqing dell’Istituto di ...

