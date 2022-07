Jeep B-Suv - Ecco come sarà l' erede della Renegade

(Di sabato 16 luglio 2022) Grandi cambiamenti in casa. Per l'il gruppo Stellantis ha scelto una strada innovativa e una strategia che ne amplierà ulteriormente gli orizzonti. Anticipata da un'immagine ufficialeCasa nel marzo scorso, la nuova piccola a ruote alte cambierà piattaforma, fabbrica e stile (e probabilmente anche nome) per rimanere sulla breccia. E per la prima voltaanche elettrica. La"polacca"elettrica. Laha scelto per la piccola Suv la piattaforma modulare e-Cmp di origini francesi. La produzione si sposterà nella fabbrica polacca di Tychy, dove potrebbe essere in futuro affiancata da altri modelli analoghi. Il design, anticipato proprio dalla Casa stessa,muscoloso e ...

...3 per cento per la Lancia, meno 23,6 per cento per la Citroen, meno 28,4 per cento per la, ... e Alfa Romeo c on un più 20,2 per cento, probabilmente attribuibile al contributo della Tonale, il...L'erede dellaRenegade cambierà radicalmente, ma aprirà anche la strada a una gamma di B -che daranno una significativa spinta ai marchi italiani del gruppo Stellantis. È infatti molto probabile che Fiat ,... Jeep B-Suv: immagini, rendering, anticipazioni e uscita dell'erede della Renegade - Quattroruote.it Il Jeep baby suv preannunciato da mesi è stato avvistato senza camuffamento durante le riprese di uno shooting.Jeep, la gallina dalle uova d'oro di Stellantis, è stata ancora una volta sotto i riflettori in occasione della presentazione del piano strategico a lungo ...