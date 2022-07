Incendi | dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia | record di incendi in tutta Europa E l’Ue attiva la flotta di emergenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) L’brucia., al Portogallo,, l’caldo non risparmia nessuno in questa torrida estate 2022, e si registra un nuovodi. Dal primo gennaio ad oggi (16 luglio), negli Stati membri sono andati in fiamme circa 346mila ettari di aree boschive, una superficie più grande dell’intera Valle d’Aosta, il triplo rispettomedia degli ultimi 16 anni, che nello stesso arco di tempo è pari a 110.350 ettari. A fotografare impietosamente la drammatica situazione è stato lo European Forest Information System, una piattaforma della ...