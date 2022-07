Il video di Luna con i nonni mentre Belen e Santiago sono in partenza (Di sabato 16 luglio 2022) La bellissima figlia di Belen e Antonino Spinalbese è in vacanza con i nonni. Veronica Cozzani e Gustavo Rdriguez sono nella villa sull’isola di Albarella, è questo il punto fermo di tutta la famiglia in questa meravigliosa estate. Belen è impegnata tra le registrazioni di Tu si que vales e gli altri impegni di lavoro a questa mattina ha lasciato la villa con piscina ai genitori e alla piccolina di casa ed è partita con il suo Santiago. La destinazione al momento non è nota, forse andranno insieme in vacanza chissà dove, magari raggiungeranno Stefano De Martino a Napoli o in un altro luogo, oppure partiranno tutti e tre per le loro vacanze. Luna Marì è molto piccola, ha appena compiuto un anno di età e poi è anche giusto che Belen e Stefano dedichino del tempo anche al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 luglio 2022) La bellissima figlia die Antonino Spinalbese è in vacanza con i. Veronica Cozzani e Gustavo Rdrigueznella villa sull’isola di Albarella, è questo il punto fermo di tutta la famiglia in questa meravigliosa estate.è impegnata tra le registrazioni di Tu si que vales e gli altri impegni di lavoro a questa mattina ha lasciato la villa con piscina ai genitori e alla piccolina di casa ed è partita con il suo. La destinazione al momento non è nota, forse andranno insieme in vacanza chissà dove, magari raggiungeranno Stefano De Martino a Napoli o in un altro luogo, oppure partiranno tutti e tre per le loro vacanze.Marì è molto piccola, ha appena compiuto un anno di età e poi è anche giusto chee Stefano dedichino del tempo anche al ...

