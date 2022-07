Il centrodestra di governo. Salvini e Berlusconi, veto sui 5S. Ma una parte tifa Draghi (Di sabato 16 luglio 2022) I ministri M5s: avanti con Draghi. Ipotesi voto online sulla fiducia Roma, 16 luglio 2022 - Berlusconi non ha nessun dubbio: se c'è l'occasione di tirare un rigore a porta vuota, si coglie e basta. ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) I ministri M5s: avanti con. Ipotesi voto online sulla fiducia Roma, 16 luglio 2022 -non ha nessun dubbio: se c'è l'occasione di tirare un rigore a porta vuota, si coglie e basta. ...

Pubblicità

Maumol : Crisi di governo: senza Draghi l'Europa è più debole non solo l'Italia è senza un premier. I nostri alleati sono so… - Salvo93430601 : RT @TardinoAnnalisa: Diciamo basta, diamo la parola agli italiani! Il prossimo governo deve essere di centrodestra, scelto dai cittadini ????… - LauraGi63815697 : RT @boni_castellane: A questo punto il centrodestra non ha più alcun alibi. Se non si vota è perché vogliono governare col PD, non come opz… - FPolluce : RT @boni_castellane: E adesso un bel governo di centrodestra col PD dai fateci vedere anche questa dai che Franceschini deve stare alla cul… - CORDESCOM : RT @boni_castellane: A questo punto il centrodestra non ha più alcun alibi. Se non si vota è perché vogliono governare col PD, non come opz… -