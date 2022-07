Halo Infinite: Come giocare la campagna Co-Op (Di sabato 16 luglio 2022) L’attesa è finita, da oggi e fino al 1° Agosto potete giocare la campagna co-op di Halo Infinite, seppure solo in versione Network Test, dato che il rilascio non è ancora stato fissato, tuttavia 343 Industries vi offre la possibilità di provarla per intero in anteprima. Come giocare in Anteprima la campagna co-op di Halo Infinite La campagna co-op di Halo Infinite è disponibile su Xbox e Steam, per poter accedere su Xbox dovrete avere un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Game Pass, aver acquistato la campagna di Halo Infinite, disporre dell’abbonamento Xbox Live Gold e richiedere l’accesso tramite Xbox Insider Hub, app ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 16 luglio 2022) L’attesa è finita, da oggi e fino al 1° Agosto potetelaco-op di, seppure solo in versione Network Test, dato che il rilascio non è ancora stato fissato, tuttavia 343 Industries vi offre la possibilità di provarla per intero in anteprima.in Anteprima laco-op diLaco-op diè disponibile su Xbox e Steam, per poter accedere su Xbox dovrete avere un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Game Pass, aver acquistato ladi, disporre dell’abbonamento Xbox Live Gold e richiedere l’accesso tramite Xbox Insider Hub, app ...

