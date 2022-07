Golf, Open Championship 2022: calendario, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 16 luglio 2022) Il calendario dettagliato e gli orari dell’Open Championship 2022, quarto e ultimo Major della stagione del grande Golf internazionale in programma da giovedì 14 a domenica 17 luglio. Grandissima attesa per un evento unico nel suo genere, visto che il torneo è giunto all’edizione numero 150 e si disputa nella “Home of Golf” per eccellenza: l’Old Course di Saint Andrews, in Scozia. A sfidarsi tutti i migliori giocatori del mondo, a partire dal numero uno mondiale John Rahm e il campione uscente Collin Morikawa. In campo anche Tiger Woods, che non ha voluto in alcun modo perdere questo storico evento e che sull’Old Course ha già vinto due volte in passato. Per l’Italia ci saranno tre giocatori: Francesco Molinari (vincitore del torneo nel 2018 a Carnoustie), Guido ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Ildettagliato e glidell’, quarto e ultimo Major della stagione del grandeinternazionale in programma da giovedì 14 a domenica 17 luglio. Grandissima attesa per un evento unico nel suo genere, visto che il torneo è giunto all’edizione numero 150 e si disputa nella “Home of” per eccellenza: l’Old Course di Saint Andrews, in Scozia. A sfidarsi tutti i migliori giocatori del mondo, a partire dal numero uno mondiale John Rahm e il campione uscente Collin Morikawa. In campo anche Tiger Woods, che non ha voluto in alcun modo perdere questo storico evento e che sull’Old Course ha già vinto due volte in passato. Per l’Italia ci saranno tre giocatori: Francesco Molinari (vincitore del torneo nel 2018 a Carnoustie), Guido ...

