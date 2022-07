Eccezionale intervento al Gemelli | asportato raro cancro gigante

Pubblicità

Eccezionale intervento chirurgico al Gemelli per rimuovere uno pseudomixoma peritoneale gigante - Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) – Eccezionale intervento, alla Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs, per l'asportazione di una pseudomixoma peritoneale gigante, un tumore rarissimo, in ...