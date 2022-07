'Draghi? Per Usa e Ue sarebbe premier a vita. Temono i populisti' - Politica - quotidiano.net (Di sabato 16 luglio 2022) Il giornalista britannico Bill Emmott è stato direttore dell'Economist "Stati Uniti e Unione europea lascerebbero Mario Draghi a Palazzo Chigi per sempre, ma sanno che non è possibile e Temono che all'... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Il giornalista britannico Bill Emmott è stato direttore dell'Economist "Stati Uniti e Unione europea lascerebbero Marioa Palazzo Chigi per sempre, ma sanno che non è possibile eche all'...

Pubblicità

matteorenzi : Non è il momento di arrendersi alla rassegnazione. Va fatto di tutto per arrivare al Draghi Bis a cominciare dal fi… - matteorenzi : Chi vuole andare avanti con Draghi si faccia sentire. Ora o mai più. Abbiamo lanciato una petizione per il Draghi B… - matteorenzi : Non è il momento della rassegnazione. Mobilitiamoci in tutti i modi per riportare Draghi a Palazzo Chigi - luckystrike2030 : @fattoquotidiano Quanta stima per Draghi!?????????????????????????????????????????????????? - Robertabarbaro5 : RT @Arturo_Parisi: Dice Travaglio che “La crisi l’ha cercata lui” Draghi: e ora Conte lo ripete da Facebook. Ma lo leggono il loro De Masi… -