"Draghi fa la legge di bilancio e poi...". Clemente Mastella, quando andiamo a votare "Il campo largo ormai è diventato un campo da calcetto": Clemente Mastella, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha commentato l'intricatissima situazione politica attuale, riferendosi in particolar modo all'alleanza - fallita prima di nascere - tra il Pd di Enrico Letta e il M5s di Giuseppe Conte. Proprio quest'ultimo, in un videomessaggio, ha chiarito che il Movimento non resterà al governo se Draghi non fornirà delle risposte chiare sulla lista di 9 punti presentata qualche giorno fa. "Condivido una cosa con Renzi - ha detto poi Mastella -. Siccome Draghi non è caduto in Parlamento, se chiama le forze politiche disponibili ad andare avanti gli pone delle condizioni. Poi a quel punto se le accettano si va avanti, altrimenti no". Questa, insomma, potrebbe essere una buona ...

ItaliaViva : L'unica alternativa a Draghi è Draghi. In questi 4/5 giorni dobbiamo trovare un accordo su PNRR, legge di bilancio… - matteorenzi : Draghi ha fatto bene, rispettando le Istituzioni: non si fa finta di nulla dopo il voto di oggi. I grillini hanno f… - CottarelliCPI : La riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) è legge, come previsto dal PNRR. Gli ITS sono fondamentali per cr… - Peppezappulla : RT @RomaScifo: @CarloCalenda Francia e Gran Bretagna sono due potenze nucleari, così come lo è l'America. Il loro potere non verrà mai mini… - Stufacuriosa : @bendellavedova @Piu_Europa Draghi ha la maggioranza, può governare e nessuna legge è stata bocciata da un voto par… -