"Draghi bis". Si lavora all'appello trasversale dei governatori. Lega in fermento (Di sabato 16 luglio 2022) E' già accaduto per due storici bis: quelli di Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. "Alla fine si finisce sempre al Colle", raccontava lo scorso gennaio In Transatlantico il veneto Luca Zaia. E anche in queste ore si lavora, con enormi difficoltà, al medesimo schema: l'intervento trasversale dei governatori, dopo quello dei sindaci uscito oggi. Cambia però il citofono e dunque il contesto diventa ancora più ingarbugliato: la pressione dei presidenti dovrebbe essere indirizzata verso Palazzo Chigi e non nei confronti del Quirinale. Per le rielezioni dei due capi dello stato - nel 2013 e nel 2022 - una deLegazione di governatori salì al Colle per chiedere a entrambi i presidenti della Repubblica di accettare la richiesta di un secondo mandato. Il parallelo si ferma qui. Perché ora la faccenda ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) E' già accaduto per due storici bis: quelli di Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. "Alla fine si finisce sempre al Colle", raccontava lo scorso gennaio In Transatlantico il veneto Luca Zaia. E anche in queste ore si, con enormi difficoltà, al medesimo schema: l'interventodei, dopo quello dei sindaci uscito oggi. Cambia però il citofono e dunque il contesto diventa ancora più ingarbugliato: la pressione dei presidenti dovrebbe essere indirizzata verso Palazzo Chigi e non nei confronti del Quirinale. Per le rielezioni dei due capi dello stato - nel 2013 e nel 2022 - una dezione disalì al Colle per chiedere a entrambi i presidenti della Repubblica di accettare la richiesta di un secondo mandato. Il parallelo si ferma qui. Perché ora la faccenda ...

