Crisi di governo, Letta: M5S resti in partita. No di Forza Italia. Di Maio: “Se salta Draghi niente tetto al gas”. Stasera vertice congiunto dei grillini (Di sabato 16 luglio 2022) Terminato il Consiglio Nazionale del Movimento di Conte, diviso tra la fiducia e l’uscita dal governo Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 16 luglio 2022) Terminato il Consiglio Nazionale del Movimento di Conte, diviso tra la fiducia e l’uscita dal

Pubblicità

CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - fearlessmoo : Io leggo sto leggendo proprio adesso e cosa cambia? Il paese fa schifo lo stesso e i giovani vengono sfruttati, cri… - DelMoroMassimo1 : RT @DarioNardella: Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Dr… -