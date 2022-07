Crisi di Governo: Draghi “inamovibile” sulle dimissioni, Letta lancia un appello al M5S (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – A due giorni dalle dimissioni di Mario Draghi, e a quattro dal nuovo appuntamento del premier al Senato, si allontana l’ipotesi di un Draghi bis, con o senza il M5s, e la legislatura appare sempre più in bilico. Chi meglio conosce Draghi descrive la sua posizione sulle dimissioni come “inamovibile”. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd, con il segretario Enrico Letta che lancia un nuovo “appello a tutte le forze politiche e al Movimento 5 stelle perché sia della partita mercoledì”. Giornata di incontri e telefonate per Salvini Giornata di telefonate e incontri per Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto il punto con i dirigenti del partito e poi ha ascoltato di persona le ragioni ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 luglio 2022) Roma – A due giorni dalledi Mario, e a quattro dal nuovo appuntamento del premier al Senato, si allontana l’ipotesi di unbis, con o senza il M5s, e la legislatura appare sempre più in bilico. Chi meglio conoscedescrive la sua posizionecome “”. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd, con il segretario Enricocheun nuovo “a tutte le forze politiche e al Movimento 5 stelle perché sia della partita mercoledì”. Giornata di incontri e telefonate per Salvini Giornata di telefonate e incontri per Matteo Salvini. Il leader della Lega ha fatto il punto con i dirigenti del partito e poi ha ascoltato di persona le ragioni ...

