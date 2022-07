Belen Rodriguez, la triste confessione: “Le hanno dato 4 mesi di vita” (Di sabato 16 luglio 2022) La showgirl argentina Belen Rodriguez ha fatto una confessione davvero molto triste: ecco cosa ha dichiarato Una delle conduttrici di maggior successo amata particolarmente dagli italiani per la sua simpatia e bellezza disarmante è lei, Belen Rodriguez. La showgirl ha condotto diversi programmi di successo dimostrando la sua competenza e il suo talento in Tu si que vales, Amici e Pequenos gigantes. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare un momento davvero triste di vita che ha commosso il popolo del web. curiosità (foto web)Originaria dell’Argentina, cresce insieme alla sua famiglia e i suoi due fratelli Cecilia e Jeremias che si fanno conoscere per la loro partecipazione al famoso reality Grande Fratello Vip nel 2017. La donna, ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 16 luglio 2022) La showgirl argentinaha fatto unadavvero molto: ecco cosa ha dichiarato Una delle conduttrici di maggior successo amata particolarmente dagli italiani per la sua simpatia e bellezza disarmante è lei,. La showgirl ha condotto diversi programmi di successo dimostrando la sua competenza e il suo talento in Tu si que vales, Amici e Pequenos gigantes. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare un momento davverodiche ha commosso il popolo del web. curiosità (foto web)Originaria dell’Argentina, cresce insieme alla sua famiglia e i suoi due fratelli Cecilia e Jeremias che si fanno conoscere per la loro partecipazione al famoso reality Grande Fratello Vip nel 2017. La donna, ...

Pubblicità

infoitcultura : Belen Rodriguez, le foto del primo compleanno di Luna Marì: impossibile non notarlo - Leftmad : Premesso che fumo tanto quanto somiglio a Belen Rodriguez, l'educazione è fondamentale e fumare all'esterno, dove n… - davided81 : E quando Spinalbese dovrà imitare Emma Marrone che canta Bella Senz'anima ad Amici dedicata a Belen Rodriguez allor… - O0O0O000O0O0 : Per farti capire.. A Belen nde RODriguEz e Costantino Vi-da-l'ano - infoitcultura : Belen Rodriguez, la festa per il primo compleanno di Luna Marì -