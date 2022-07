Baez-Cerundolo domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Bastad 2022

(Di sabato 16 luglio 2022) Sarà tutta argentina la finale del torneo Atp 250 di. A sfidarsi nell’ultimo atto, infatti, saranno Sebastiane Francisco, due dei giovani più promettenti di tutto il panorama tennistico albiceleste. Il primo, dopo aver sconfitto Dominic Thiem ai quarti, ha lasciato le briciole in semifinale al più quotato russo Andrey Rublev. Momento di forma pienamente confermato anche per il secondo, che ha messo in riga uno dopo l’altro Casper Ruud (vincitore nel 2021), Aslan Karatsev e Pablo Carreno Busta. Persi tratta della terza finale stagionale (e della carriera) dopo quella persa a Santiago e quella vinta ad Estoril. Per il maggiore dei fratelli, invece, è la seconda dopo quella dello scorso anno a Buenos Aires. Come tutti i derby, si preannuncia ...

FiorinoLuca : La finale di domani tra Sebastian Baez e Francisco Cerundolo si prospetta molto interessante - isa_0600 : @IlCavour Baez e cerundolo in mezzo ai coglioni dei miei fav -

TABELLONE COMPLETO PRIMO TURNO (1) Alcaraz vs (WC) Kuhnvs Krajinovic Bedene vs Fognini Struff ...vs Altmaier Bublik vs (2) Rublevsta giocando molto bene - ha commentato Carreno Busta - , ha eliminato Ruud e Karatsev, ... Ball of the day is a superb rally betweenand Thiem#nordeaopen #båstad #tennis #atp