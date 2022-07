Atletica Mondiali Eugene 2022, Vallortigara: “Sogno una medaglia, tutto è possibile” (Di sabato 16 luglio 2022) “Questa qualificazione mi riempie d’orgoglio, è bellissimo farcela senza commettere errori“. Queste le parole di Elena Vallortigara, che ha centrato l’ingresso in finale nella gara di salto in alto ai Mondiali di Atletica di Eugene 2022. “Una medaglia? La Sogno da tempo. La qualificazione mi ha tolto un peso e mi auguro che la finale riesca ad aprirmi un’altra porta. tutto è possibile” ha concluso l’azzurra, apparsa in gran spolvero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) “Questa qualificazione mi riempie d’orgoglio, è bellissimo farcela senza commettere errori“. Queste le parole di Elena, che ha centrato l’ingresso in finale nella gara di salto in alto aididi. “Una? Lada tempo. La qualificazione mi ha tolto un peso e mi auguro che la finale riesca ad aprirmi un’altra porta.” ha concluso l’azzurra, apparsa in gran spolvero. SportFace.

Pubblicità

LiaCapizzi : L'addio della Regina Allyson Felix saluta l'atletica con un bronzo (4x400mx) a Eugene. La più vincente: 11 medagli… - ItaliaTeam_it : Mondiali di atletica leggera al via, forza #ItaliaTeam! ?? #WCHOregon22 | @atleticaitalia - SkyTG24 : Mondiali Atletica, Tamberi conquista finale salto in alto. Jacobs in semi nei 100 metri - giordi63 : RT @paoloangeloRF: E' la grande notte di Jacobs nei 100 metri: tutte le gare di oggi a Eugene - RSIsport : ?????????? Stanotte alla RSI ?????? 02h00 Atletica, Mondiali da Eugene -