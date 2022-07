Amici 21 | LDA ha trovato l’amore | chi è lei

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 16 luglio 2022) Intervistato da Lorella Cuccarini nella trasmissione “Dimmi di te”, LDA – al secolo Luca D’Alessio – ha fatto sapere di essersi fidanzato con una ragazza conosciuta quando è uscito dalla scuola di. “Allora, per me dire innamorato è un parolone molto grosso. Tanto interessato ad una persona sì, questo lo posso dire, è una bellissima persona” ha esordito il figlio di Gigi D’Alessio, un po’ imbarazzato. “Siamo in una fase in cui ci stiamo conoscendo. Spero che un giorno, magari…” ha proseguito il 19enne talento di21, che non ha nascosto di aver provato un vero colpo di fulmine nei confronti di questa ragazza che non appartiene in alcun modo al mondo dello spettacolo e il cui nome è top secret. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, Sissi Cesana è incinta? ...