Amichevoli 2022: vittoria per la Roma, Tripi e Zaniolo stendono il Portimonense (Di sabato 16 luglio 2022) La Roma vince anche la seconda amichevole nel ritiro in Portogallo. Ad Albufeira, la squadra di Mourinho batte per 2-0 il Portimonense grazie alle reti di Tripi e Zaniolo. Rientrato l’allarme per la botta alla schiena in allenamento, capitan Pellegrini fa parte dell’undici iniziale scelto dallo ‘Special One’ sulla trequarti e alle spalle di El Shaarawy e Felix, sostituito però già al 30’ da Shomurodov. CRONACA – Un match ruvido nei primi minuti, con il direttore di gara costretto a intervenire a più riprese per calmare gli animi in campo. Il vantaggio giallorosso arriva al 27’ con Filippo Tripi: il classe 2002 spedisce in fondo alla rete d’esterno sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa Mourinho cambia tutti gli undici: dentro i volti nuovi Svilar, Celik e Matic, in avanti scocca l’ora di ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Lavince anche la seconda amichevole nel ritiro in Portogallo. Ad Albufeira, la squadra di Mourinho batte per 2-0 ilgrazie alle reti di. Rientrato l’allarme per la botta alla schiena in allenamento, capitan Pellegrini fa parte dell’undici iniziale scelto dallo ‘Special One’ sulla trequarti e alle spalle di El Shaarawy e Felix, sostituito però già al 30’ da Shomurodov. CRONACA – Un match ruvido nei primi minuti, con il direttore di gara costretto a intervenire a più riprese per calmare gli animi in campo. Il vantaggio giallorosso arriva al 27’ con Filippo: il classe 2002 spedisce in fondo alla rete d’esterno sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa Mourinho cambia tutti gli undici: dentro i volti nuovi Svilar, Celik e Matic, in avanti scocca l’ora di ...

Pubblicità

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione del #Milan contro il #Colonia - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione della #Roma contro la #Portimonense - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione del #Inter contro il #Monaco - daviderl17 : RT @intertristi1899: L'inter ha subito in due amichevoli gli stessi gol che il milan ha subito in campionato dal 25 febbraio 2022 - intertristi1899 : L'inter ha subito in due amichevoli gli stessi gol che il milan ha subito in campionato dal 25 febbraio 2022 -