Amadeus e Giovanna Civitillo | ve li ricordate il giorno del matrimonio? Sul web spunta lo scatto nostalgico

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più belle e più affiatate dello spettacolo italiano. Più volte i due si sono scambiati dichiarazioni d'amore in pubblico, ma li ricordate quando si sono sposati? Negli ultimi anni Amadeus sta vivendo un momento professionale di grande successo. Il conduttore di origini siciliane ha dimostrato nel corso di questi anni quanto sia all'altezza dei compiti che ogni volta gli vengono affidati. Ma prima di giungere a questo meritatissimo successo, il presentatore ha fatto una lunghissima gavetta. Amadeus ha cominciato la sua carriera come dj nelle piccole emittenti verosesi. Proprio grazia ad una sua trasmissione radiofonica a commento del Festivalbar viene contattato da Claudio Cecchetto che lo inviata a lavorare insieme a lui a Radio ...

