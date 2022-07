Ultime Notizie – Bimbo morto a Sharm, dubbi su cause decesso (Di venerdì 15 luglio 2022) Non sono ancora stati convocati dalla Procura di Palermo, ma i genitori del Bimbo morto a Sharm El Sheik, in Egitto, potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos. La Procura ha aperto una inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Enrico Petrigni e condotta dal pm Bruno Brucoli, per capire le cause della morte del bambino. I genitori del piccolo, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero spiegare ai magistrati cosa è accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. Il padre del Bimbo, che è arrivato con un volo speciale in gravi condizioni di salute, sarà dimesso entro oggi dall’ospedale. I pm vogliono capire se il bambino sia morto per una intossicazione alimentare oppure da contatto. Intanto, i legali della famiglia, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Non sono ancora stati convocati dalla Procura di Palermo, ma i genitori delEl Sheik, in Egitto, potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all’Adnkronos. La Procura ha aperto una inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Enrico Petrigni e condotta dal pm Bruno Brucoli, per capire ledella morte del bambino. I genitori del piccolo, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero spiegare ai magistrati cosa è accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. Il padre del, che è arrivato con un volo speciale in gravi condizioni di salute, sarà dimesso entro oggi dall’ospedale. I pm vogliono capire se il bambino siaper una intossicazione alimentare oppure da contatto. Intanto, i legali della famiglia, ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Ambasciata #Usa agli americani, lasciate subito l’Ucraina. ?? #Kiev: almeno 23 persone m… - ViViCentro : Juve Stabia, ufficiale l'arrivo dell'attaccante D'Agostino in prestito dal Napoli #d'agostino #JuveStabia - sergio_segre : ULTIME NOTIZIE: Il buonsenso è ormai una specie in via di estinzione. La stupidità ha conquistato il mondo e, purt… -