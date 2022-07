Rhove polemica con i fan, Salmo gli scrive: “Rompono le p** su ogni cosa, il talento c’è” (Di venerdì 15 luglio 2022) Il trapper di Shekerando ha sbottato con i fan perché non “saltano” ai suoi live: i consigli di Salmo Sono giorni che si discute della polemica tra i fan e Rhove, trapper che sta spopolando con la sua hit Shekerando quest’estate. Il giovane artista classe 2001 infatti si è lamentato con i fan, perché non li ha visti scatenarsi e ballare al suo concerto a Ferrara. Diversi artisti sono intervenuti sulla questione, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno consigliato a Samuel Roveda (vero nome di Rhove) di avere rispetto per il pubblico perché il successo di un concerto dipende da lui. A quanto pare, però, il ragazzo non ha preso molto bene le parole del gruppo pop bergamasco e ha replicato così: “Fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o. Solo in tv ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 15 luglio 2022) Il trapper di Shekerando ha sbottato con i fan perché non “saltano” ai suoi live: i consigli diSono giorni che si discute dellatra i fan e, trapper che sta spopolando con la sua hit Shekerando quest’estate. Il giovane artista classe 2001 infatti si è lamentato con i fan, perché non li ha visti scatenarsi e ballare al suo concerto a Ferrara. Diversi artisti sono intervenuti sulla questione, tra cui i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno consigliato a Samuel Roveda (vero nome di) di avere rispetto per il pubblico perché il successo di un concerto dipende da lui. A quanto pare, però, il ragazzo non ha preso molto bene le parole del gruppo pop bergamasco e ha replicato così: “Fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o. Solo in tv ...

trash_italiano : Rhove pubblica questa story dopo la polemica e l'intervento dei Pinguini Tattici Nucleari. - matteocarbone0_ : RT @GBruttaPersona: Che poi è vero a voi dovrebbe dare una risposta come ha fatto Rhove. A voi piace essere mandati a fare in culo. Infatti… - Dennis54278485 : @el100moscow @artgiusy Si perché c’era anche la polemica che rhove nei live non canta. Ma era solo un consiglio sol… - amorosoal : RT @GBruttaPersona: Che poi è vero a voi dovrebbe dare una risposta come ha fatto Rhove. A voi piace essere mandati a fare in culo. Infatti… - GBruttaPersona : Che poi è vero a voi dovrebbe dare una risposta come ha fatto Rhove. A voi piace essere mandati a fare in culo. Inf… -