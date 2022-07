Raccolta di carta e cartone al top, ogni italiano differenzia oltre 60 Kg (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Nel 2021 Italia da record nella Raccolta di carta e cartone: ogni italiano ha differenziato oltre 60 Kg. E' quanto emerge dal Ventisettesimo Rapporto Annuale sulla Raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia presentato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Nel 2021, oltre 3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono stati differenziati complessivamente in tutto il Paese. In particolare, il Sud Italia ha visto una crescita positiva del 4,3% grazie all'impegno di realtà come quella di Messina, classificata quest'anno capolista tra i comuni più virtuosi d'Italia, scelta ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Nel 2021 Italia da record nelladihato60 Kg. E' quanto emerge dal Ventisettesimo Rapporto Annuale sullata e riciclo diin Italia presentato da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base Cellulosica. Nel 2021,3,6 milioni di tonnellate di materiale cellulosico sono statiti complessivamente in tutto il Paese. In particolare, il Sud Italia ha visto una crescita positiva del 4,3% grazie all'impegno di realtà come quella di Messina, classificata quest'anno capolista tra i comuni più virtuosi d'Italia, scelta ...

