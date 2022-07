Paola Turani attaccata sui social | Francesca Barra parte in difesa

Pubblicità

juana74_ : RT @borderborder_: Visto che vi leggo tutti molto impegnati a criticare i vari Totti, Ilary Blasi, Paola Turani, Johnny Depp, Amber Heard..… - redazionerumors : Attaccata per aver raccontato quanto sia difficile occuparsi di bambino piccolo, Paola non ha esitato a rispondere… - PrimaBergamo : Paola Turani racconta le difficoltà di una madre e viene criticata sui social: «Non sta fermo un secondo, negli ult… - g_bonincontro : RT @borderborder_: Visto che vi leggo tutti molto impegnati a criticare i vari Totti, Ilary Blasi, Paola Turani, Johnny Depp, Amber Heard..… - kappaTI : RT @borderborder_: Visto che vi leggo tutti molto impegnati a criticare i vari Totti, Ilary Blasi, Paola Turani, Johnny Depp, Amber Heard..… -

Sono queste le parole di, influencer bergamasca da due milioni di follower, che in questi giorni hanno creato non poco scompiglio su Instagram. In molti l'hanno criticata con frasi che, ...Ecco come averli di Silvio Mazzitellie del perché lamentarsi è ancora un tabù per le madri di Sara Uslenghi Lo screening dei donatori idonei è un processo lungo e costoso , così come la ...Paola Turani si è lasciata andare a uno sfogo sui social ed è stata presa di mira dagli hater. La nota modella e influencer aveva commosso tutti per la sua storia, quando ha ...Un figlio di 9 mesi, soprattutto se vivace come Enea, è un bell'impegno e a volte la stanchezza prende il sopravvento. Paola Turani ha deciso di concedersi un piccolo sfogo social e, in tutta sincerit ...