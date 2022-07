Omicidio Martino, il presunto assassino non risponde (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si trova rinchiuso in isolamento dopo alcune presunte minacce ricevute da altri detenuti, Giuseppe Buono, 41 anni di Baronissi l’ex badante reo confesso di aver commesso in un raptus di follia, probabilmente sollecitato anche dalla cocaina che aveva assunto, l’Omicidio di Maria Grazia Martino, 91 enne e la sorella Adele 87 anni. L’uomo, assistito dall’avvocato Assunta Mutalipassi, oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, dopo che una serie di indizi rilevanti, dal filmato delle telecamere alle impronte, hanno aiutato gli inquirenti ad arrivare al suo nome con certezza. Oggi la convalida del fermo con l’accusa di rapina impropria e Omicidio. Pentito per il gesto compiuto, consigliato dal suo legale, il presunto assassino ha preferito ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si trova rinchiuso in isolamento dopo alcune presunte minacce ricevute da altri detenuti, Giuseppe Buono, 41 anni di Baronissi l’ex badante reo confesso di aver commesso in un raptus di follia, probabilmente sollecitato anche dalla cocaina che aveva assunto, l’di Maria Grazia, 91 enne e la sorella Adele 87 anni. L’uomo, assistito dall’avvocato Assunta Mutalipassi, oggi si è avvalso della facoltà di nonre, dopo che una serie di indizi rilevanti, dal filmato delle telecamere alle impronte, hanno aiutato gli inquirenti ad arrivare al suo nome con certezza. Oggi la convalida del fermo con l’accusa di rapina impropria e. Pentito per il gesto compiuto, consigliato dal suo legale, ilha preferito ...

