Napoli, Olivera in gruppo: De Laurentiis e Giuntoli assenti all'allenamento (Di venerdì 15 luglio 2022) Sessione di allenamento mattutina per il Napoli sul campo di Carciato, all'indomani del primo test stagionale contro i dilettanti dell' Anaune , vinto 10 - ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 luglio 2022) Sessione dimattutina per ilsul campo di Carciato, all'indomani del primo test stagionale contro i dilettanti dell' Anaune , vinto 10 - ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? Primo giorno in azzurro per @MathiasOlivera5 e Kvaratskhelia ?? ?? - salvione : Napoli, Olivera in gruppo: De Laurentiis e Giuntoli assenti all'allenamento - sportli26181512 : Napoli, Olivera in gruppo: De Laurentiis e Giuntoli assenti all'allenamento: Settimo giorno di ritiro per la squadr… - sportli26181512 : Napoli, settimo giorno a Dimaro: è tornato Olivera! Spalletti a collouquio con un gruppo in particolare: Napoli in… - cn1926it : Allenamento #Napoli, #Olivera in gruppo: parziale lavoro in palestra per tre azzurri -