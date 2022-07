Modena Zanzare | campagna nei cimiteri contro la proliferazione

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 luglio 2022) Prende il via nella mattinata di domenica 17 luglio dal cimitero di San Cataldo una nuovamirata per combattere lae la diffusione delleche nei ristagni d’acqua dei vasi e sottovasi che ornano le tombe trovano un luogo di riproduzione ideale. Laè promossa dal Comune diin collaborazione con il gestore Dugoni e con i volontari di Vivere sicuri e chiede la collaborazione delle persone che si recano a visitare i propri defunti. I volontari di Vivere sicuri, infatti, distribuiranno gratuitamente ai visitatori che entrano al cimitero prodotti larvicidi da utilizzare nei vasi per i fiori e negli eventuali sottovasi. Questi ultimi potranno anche essere riempiti con sabbia che, evitando che si raccolga l’acqua, impedisce l’annidamento e lo sviluppo delle uova ...