Meteo venerdì: intensa ondata di caldo, ma anche qualche temporale di calore (Di venerdì 15 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Ci aspettano giornate roventi con l’anticiclone africano, in prevalenza stabili e soleggiate fino al weekend ed anche nei giorni successivi. Tuttavia avremo anche a che fare con alcuni locali rovesci o temporali di calore che soprattutto tra venerdì e sabato potranno bagnare alcune aree dell’arco alpino. Non si tratterà di fenomeni importanti e intensi, assolutamente non in grado di contrastare il prolungato ed eccezionale periodo di siccità che sta vivendo il nostro Paese, in particolare le regioni settentrionali. Ma vediamo quando e dove giungeranno queste precipitazioni, favorite dal passaggio della coda di un fronte che lambendo le Alpi punterà verso i Balcani. Meteo VENERDI’ 15 LUGLIO. qualche rovescio o ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Ci aspettano giornate roventi con l’anticiclone africano, in prevalenza stabili e soleggiate fino al weekend ednei giorni successivi. Tuttavia avremoa che fare con alcuni locali rovesci o temporali diche soprattutto trae sabato potranno bagnare alcune aree dell’arco alpino. Non si tratterà di fenomeni importanti e intensi, assolutamente non in grado di contrastare il prolungato ed eccezionale periodo di siccità che sta vivendo il nostro Paese, in particolare le regioni settentrionali. Ma vediamo quando e dove giungeranno queste precipitazioni, favorite dal passaggio della coda di un fronte che lambendo le Alpi punterà verso i Balcani.VENERDI’ 15 LUGLIO.rovescio o ...

Pubblicità

DPCgov : Anche per la giornata di domani, venerdì #15luglio, il bollettino di criticità e allerta meteo-idro è VERDE per ris… - SkyTG24 : #Meteo, inizia una lunga fase di caldo africano: 10 giorni di temperature bollenti - DPCgov : ????#allertaARANCIONE, venerdì #8luglio, su Molise e Puglia ?? ??#allertaGIALLA su sette regioni ??????? In arrivo tempor… - StaserasolounTG : RT @meteoredit: #15luglio Le previsioni #meteo per oggi, venerdì 15 luglio 2022. ?? - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #15luglio Le previsioni #meteo per oggi, venerdì 15 luglio 2022. ?? -