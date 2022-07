Lido di Camaiore, rapina in banca con mascherine chirurgiche: rubate 3.000 sterline (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervenuti i carabinieri per rintracciare i quattro banditi Una insolita rapina in banca . Al Lido di Camaiore , quattro banditi sono entrati muniti di parrucche e mascherine chirurgiche nella banca ... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 luglio 2022) Intervenuti i carabinieri per rintracciare i quattro banditi Una insolitain. Aldi, quattro banditi sono entrati muniti di parrucche enella...

