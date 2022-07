Il libro di Pasqualetti stasera in Certosa - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

LA NAZIONE

...sala del refettorio della Certosa di Calci verrà presentato il romanzo di Francesco"La ... Seguirà una visita attraverso i luoghi delcon musica e letture a cura di Franco Farina e ...... che andranno in scena in orario serale: 'Letture di brani del'Il Piacere' di Gabriele D'... 'La regina della notte' di Francesco(16 agosto), 'Toscani all'inferno. I maledetti di ... Il libro di Pasqualetti stasera in Certosa Per garantirti una migliore esperienza, sia noi che i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del tuo dispositivo. Ricevere il consenso per q ...