Governo, Salvini: faremo il bene dell'Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) "faremo il bene dell'Italia e degli Italiani". Lo ha detto Matteo Salvini durante i colloqui di questa mattina con i dirigenti della Lega, secondo quanto fanno sapere fonti del Carroccio. 15 luglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) "ile deglini". Lo ha detto Matteodurante i colloqui di questa mattina con i dirigentia Lega, secondo quanto fanno sapere fonti del Carroccio. 15 luglio ...

Pubblicità

Linkiesta : Che strano, #Conte e #Salvini alleati per indebolire il peggiore nemico di #Putin nell’Ue Le ironiche coincidenze… - MediasetTgcom24 : Governo, Lega: 'Maggioranza non c'è più, la parola passi agli italiani' | Meloni: 'Tutti a casa e voto subito'… - La7tv : #inonda Giovanni Floris: 'Ogni estate riescono a fare qualcosa per cui uno dice: ma come è possibile?'… - Le0nida_ : RT @amaricord: Se penso a un possibile governo Salvini Meloni mi viene voglia di lasciare tutto e trasferirmi in Norvegia, un film horror f… - Adnkronos : Processo Open Arms: chiesto il rinvio ad altra data per 'impegni istituzionali' di Matteo #Salvini, rimasto a Roma… -