Governo Draghi | 4 giorni in cui può succedere ancora tutto

AGI - 'Tempi supplementari' e ancora quattro giorni in cui può succedere di tutto. Le dimissioni di Mario Draghi, respinte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella con l'intenzione di parlamentarizzare la crisi, non sono irrevocabili e il premier avrà il tempo da qui a mercoledì prossimo di osservare l'evolversi del quadro politico e le dinamiche interne alla sua maggioranza. Mercoledì infatti il premier renderà comunicazioni alle Camere sulla crisi e una parte delle forze politiche spera ancora di poter far cambiare idea all'ex presidente della Bce. Lunedì e martedì Draghi volerà ad Algeri, la missione resta confermata (dal Governo si fa presente che l'esecutivo è nel pieno delle proprie funzioni) per un appuntamento che ha lo scopo, tra ...

