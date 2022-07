Falcone Borsellino, i giudici tedeschi ribaltano sentenza di primo grado: “Pizzeria non può utilizzare nomi” (Di venerdì 15 luglio 2022) A due anni dal cambio di nome che aveva sollevato polemiche e dubbi, è arrivata anche una sentenza sul caso della Pizzeria di Francoforte chiamata “Falcone e Borsellino”. Il ristoratore non potrà utilizzare il nome di Giovanni Falcone pena un’ammenda fino a 250mila euro o una condanna fino a sei mesi. Constantin Ulbrich era finito al centro di critiche e polemiche due anni fa per avere chiamato il suo locale con i nomi dei due magistrati uccisi dalla mafia insieme ai loro agenti di scorta. Sui muri della Pizzeria, sui quali erano stati riprodotti fori di proiettili, Ulbrich aveva anche appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i due giudici assassinati 30 anni fa, e accanto aveva messo l’immagine di don Vito Corleone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) A due anni dal cambio di nome che aveva sollevato polemiche e dubbi, è arrivata anche unasul caso delladi Francoforte chiamata “”. Il ristoratore non potràil nome di Giovannipena un’ammenda fino a 250mila euro o una condanna fino a sei mesi. Constantin Ulbrich era finito al centro di critiche e polemiche due anni fa per avere chiamato il suo locale con idei due magistrati uccisi dalla mafia insieme ai loro agenti di scorta. Sui muri della, sui quali erano stati riprodotti fori di proiettili, Ulbrich aveva anche appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i dueassassinati 30 anni fa, e accanto aveva messo l’immagine di don Vito Corleone ...

Pubblicità

cristinascarfia : RT @PMO_W: Come nasce la seconda Repubblica. Trent'anni fa. Falcone, Capaci, 23 maggio 1992. Draghi, discorso sul Britannia, 2 giugno 1992… - EmanueleDolce : RT @PMO_W: Come nasce la seconda Repubblica. Trent'anni fa. Falcone, Capaci, 23 maggio 1992. Draghi, discorso sul Britannia, 2 giugno 1992… - Paolo18030138 : RT @Sandro_Russo74: MARIA FALCONE, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE FALCONE, HA VINTO IL RICORSO. LA CORTE D'APPELLO DI FRANCOFORTE HA VIETATO A… - Nocavia2 : RT @PMO_W: Come nasce la seconda Repubblica. Trent'anni fa. Falcone, Capaci, 23 maggio 1992. Draghi, discorso sul Britannia, 2 giugno 1992… - fabius10scudi : RT @PMO_W: Come nasce la seconda Repubblica. Trent'anni fa. Falcone, Capaci, 23 maggio 1992. Draghi, discorso sul Britannia, 2 giugno 1992… -