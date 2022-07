Energia: Arera: “Con automatismi in bolletta oltre 4 mln bonus riconosciuti per 696,8 mln” (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – oltre 4 milioni i bonus riconosciuti nel 2021 per un valore complessivo di 696,8 milioni di euro. E’ quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di Arera. Il 2021, infatti, è stato il primo anno di attuazione del nuovo regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (Introdotto con il Decreto fiscale 2020). L’automatismo è diventato operativo dal 1° luglio per le forniture di luce e gas (anche per i clienti serviti da forniture condominiali) mentre il bonus sociale idrico automatico verrà riconosciuto agli aventi diritto nel corso dell’anno 2022. L’introduzione dell’automatismo ha portato a triplicare il numero delle famiglie a cui viene riconosciuto lo sconto direttamente nelle bollette della luce e del gas. Il nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) –4 milioni inel 2021 per un valore complessivo di 696,8 milioni di euro. E’ quanto emerge dalla relazione annuale 2022 di. Il 2021, infatti, è stato il primo anno di attuazione del nuovo regime di riconoscimento automatico deisociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (Introdotto con il Decreto fiscale 2020). L’automatismo è diventato operativo dal 1° luglio per le forniture di luce e gas (anche per i clienti serviti da forniture condominiali) mentre ilsociale idrico automatico verrà riconosciuto agli aventi diritto nel corso dell’anno 2022. L’introduzione dell’automatismo ha portato a triplicare il numero delle famiglie a cui viene riconosciuto lo sconto direttamente nelle bollette della luce e del gas. Il nuovo ...

