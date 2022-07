Draghi è caduto per l’inceneritore. M5s per una volta ha fatto la cosa giusta, basta ipocrisie! (Di venerdì 15 luglio 2022) Appare sempre più evidente come la questione dell’inceneritore di Roma Capitale sia stata centrale per la caduta di Draghi. A riprova che al di là dei “diversivi” operati da mass media tossici, come quelli che dovrebbero essere di servizio pubblico che hanno parlato degli sfracelli che sarebbero piovuti sulla Terra se il governo Draghi fosse caduto, la realtà vera appare sempre più evidente: la contesa avviene attorno allo scontro tra due visioni opposte. Da un lato i sostenitori estremisti del “modello economico lineare” estrazione, produzione, consumo e smaltimento), dall’altra i promotori dell’Economia Lineare. Non sono bastate le mistificazioni della crisi sociale – che certo c’è e che sarà ancora più grave ma che è legata a doppio filo allo scontro di cui sopra – per ricattare coloro (Movimento 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Appare sempre più evidente come la questione deldi Roma Capitale sia stata centrale per la caduta di. A riprova che al di là dei “diversivi” operati da mass media tossici, come quelli che dovrebbero essere di servizio pubblico che hanno parlato degli sfracelli che sarebbero piovuti sulla Terra se il governofosse, la realtà vera appare sempre più evidente: la contesa avviene attorno allo scontro tra due visioni opposte. Da un lato i sostenitori estremisti del “modello economico lineare” estrazione, produzione, consumo e smaltimento), dall’altra i promotori dell’Economia Lineare. Non sonote le mistificazioni della crisi sociale – che certo c’è e che sarà ancora più grave ma che è legata a doppio filo allo scontro di cui sopra – per ricattare coloro (Movimento 5 ...

