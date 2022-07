Dopo lo strappo | i Cinque Stelle temono il voto e fanno dietrofront

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 luglio 2022) Mi si nota di più se sto dentro il governo, o se esco per poi rientrare? E se rientro per poi uscire di nuovo? Le cronache del «situazionismo» dei, come lo chiama Huffington Post, sono all’insegna del caos. I senatori grillini non votano la fiducia al decreto aiuti, perché c’è dentro l’inceneritore di Roma. Però rimangono in aula, «perché vogliamo dimostrare che noi non siamo contro il governo». E anche se nessuno dei grillini lo dice apertamente, la speranza in fondo – scrive La Stampa – è che il presidente del Consiglio Mario Draghi alla fine ci passi sopra e vada avanti. O che si arrivi a un Draghi bis. Meglio di un nuovo governo con un altro premier. E certamente meglio della prospettiva di andare alin autunno, soprattuttoaver compromesso l’alleanza con il Partito democratico. L’annuncio ...