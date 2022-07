Di Maio: situazione molto difficile. Pd lavora a Draghi - bis. Salvini: faremo il bene dell'Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) - Durissimo Luigi di Maio con Conte: ormai il Movimento è un partito padronale. Vertici Pd: appello a responsabilità, evitare fine anticipata di legislatura. Giorgia Meloni: si torni a voto. ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 luglio 2022) - Durissimo Luigi dicon Conte: ormai il Movimento è un partito padronale. Vertici Pd: appello a responsabilità, evitare fine anticipata di legislatura. Giorgia Meloni: si torni a voto. ...

Pubblicità

Lellasilvi : RT @erretti42: Mi viene da ridere. In realtà la scissione di di Maio, lungi dal rafforzare il Governo, ha fatto precipitare la situazione f… - veratto_A : RT @erretti42: Mi viene da ridere. In realtà la scissione di di Maio, lungi dal rafforzare il Governo, ha fatto precipitare la situazione f… - avv_gr : RT @ErmannoKilgore: Ottimo, magari la situazione migliora. - veratto_A : RT @ErmannoKilgore: Ottimo, magari la situazione migliora. - mtrullallero : @Pantalaimon83 In questa situazione Calenda, Renzi, Di Maio, Toti, Forza Italia e tutti i vari centristi ne farann… -