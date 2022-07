(Di venerdì 15 luglio 2022) E' la prima donna a guidare la corte del Delaware dove si terrà il processo. Descritta come calma ma determinata, per gli esperti americani sarà un osso duro per i legali del numero uno di Tesla. Prima data dell'udienza: 19 luglio

Pubblicità

green_milano : RT @ITItalianTech: Chi è Kathaleen McCormick, la giudice che deciderà chi ha ragione tra Twitter e Musk - EmilioR0710 : RT @LaStampa: Chi è Kathaleen McCormick, la giudice che deciderà chi ha ragione tra Twitter e Musk. - LeoganeMickael : RT @LaStampa: Chi è Kathaleen McCormick, la giudice che deciderà chi ha ragione tra Twitter e Musk. - LaStampa : Chi è Kathaleen McCormick, la giudice che deciderà chi ha ragione tra Twitter e Musk. - ITItalianTech : Chi è Kathaleen McCormick, la giudice che deciderà chi ha ragione tra Twitter e Musk -

la Repubblica

McCormick McCormick Ha assunto il ruolo di giudice capo della Court of Chancery del Delaware lo scorso anno, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Ha fissato per martedì prossimo, ......abbiamo mandata o ricevuta una o addirittura ci siamo divertiti a crearle senza mai chiederci... è rimasto un uomo molto umile, gentile e buono ', le parole della moglie. Un uomo che in ... Chi è Kathaleen McCormick, la giudice che deciderà chi ha ragione tra Twitter e Musk E' la prima donna a guidare la corte del Delaware dove si terrà il processo. Descritta come calma ma determinata, per gli esperti americani ...