Banche | Abi | a giugno tassi nuovi mutui sopra 2% a massimi 5 anni

Pubblicità

andreadortenzio : #Banche: Abi tassi su nuovi mutui salgono oltre il 2% - Economia - ANSA - fisco24_info : Banche: Abi tassi su nuovi mutui salgono oltre il 2%: Ai livelli di cinque anni fa - KPMG_Italy : L’integrazione dei fattori #ESG nella gestione del rischio di credito è fondamentale per rifocalizzare i processi d… - ABI_Eventi : RT @BancaforteABI: #14luglio A #esginbanking - #direttastreaming gratuita - ABI_Eventi : RT @BancaforteABI: #13luglio #esginbanking - #direttastreaming gratuita -

Finanza Repubblica

L'tuttavia precisa che i tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento in Italia restano a "livelli particolarmente bassi". Questo riguarda anche i mutui, dato che si proviene da una lunga ...I tassi applicati dalleai nuovi mutui casa sono saliti, a giugno, oltre la soglia del 2%, al 2,05%, ai livelli di cinque anni fa. E' quanto si ricava dal rapporto mensile dell'secondo cui, nel mese precedente, il ... Banche, Abi: "L'educazione finanziaria favorisce la sostenibilità" Secondo i dati pubblicati oggi dall'Abi nel rapporto mensile, a giugno il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni ha toccato il 2,05%, a fronte dell'1,92% del mese precedente.(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Frena la crescita dei depositi bancari in Italia. Secondo il rapporto mensile Abi a giugno hanno visto una variazione tendenziale pari a +3,3%, con un aumento in valore ...