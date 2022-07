«Violenze sessuali dagli autisti» | negli Usa 550 donne citano in giudizio Uber

(Di giovedì 14 luglio 2022) Ancora guai per. Il network automobilistico è stato citato inda 550che affermano di essere state vittime di aggressioni e molestiedel servizio, accusato di non aver gestito la problematica preferendo dare priorità «alla crescita rispetto alla sicurezza delle clienti». La class action è stata depositata al tribunale di San Francisco e include accuse di stupro,e molestie verbali e fisiche di cuisarebbe stata a conoscenza già dal 2014. Dal canto suo, la società risponde dicendo di avere preso in seria considerazione il problema e di aver già adottato una serie di misure per affrontarlo. I legali delle presunte vittime chiedono che vengano installate telecamere dentro le macchine, che sia ...

Gianl1974 : 'Sono lieto di parlare di nuovo con il procuratore generale ucraino Irina Venediktova. Il Regno Unito continuerà a… - luigiven87 : @carloalberto Il dato è composito e postula la relativizzazione del reato (1 omicidio = 1 piccolo furto)... A Milan… - UKinItalia : Nuovo aiuto ???? all'Ufficio del Procuratore generale ucraino nelle sue indagini sui crimini di guerra. Siamo impegn… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Kevin Spacey a Londra, in udienza preliminare dinanzi il giudice, si è dichiarato innocente dalle accuse di violenze sessuali… - fanpage : Kevin Spacey a Londra, in udienza preliminare dinanzi il giudice, si è dichiarato innocente dalle accuse di violenz… -

In generale Milano, anche per via della sua popolosità, rimane sopra la media nazionale per quel che riguarda, furti, rapine, e la provincia milanese è al primo posto nell' indice ...... allo spazio pubblico: nel 2021 i reati totali a Milano sono diminuiti, ma sono aumentati rapine (+14 per cento), furti con strappo (+21,6 per cento) e(+6,7 per cento). Sulla ...Milano, 14 lug. (askanews) - Kevin Spacey è a Londra dove ha presenziato in tribunale all'udienza preliminare del processo in cui è accusato di 4 aggressioni sessuali su tre uomini.L'attore 62enne, pr ...(VIDEO) Quartu, incendio nella zona di Santu Lianu: chiuso un pezzo della nuova 554 dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco.