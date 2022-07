Vaiolo delle scimmie | la mappa dei Paesi europei più a rischio

Pubblicità

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha convocato per il 21 luglio la nuova riunione del comitato di esperti sulscimmie per decidere se l'epidemia costituisca un'emergenza sanitaria globale. "Il comitato d'emergenza fornirà il proprio parere al direttore generale dell'Oms per stabilire se l'evento ...L' Organizzazione mondiale della Sanità ( Oms ) ha convocato per il 21 luglio la nuova riunione del comitato di esperti sulscimmie per decidere se l' epidemia costituisca un' emergenza sanitaria globale . 'Il comitato d'emergenza fornirà il proprio parere al direttore generale dell'Oms per stabilire se l'...Sono Spagna, Francia, Germania e Belgio i Paesi con il maggior rischio di vaiolo delle scimmie in Europa, segnalato in rosso scuro (oltre 500 casi) nel bollettino di sorveglianza del Centro europeo pe ...Un totale di 8238 casi di vaiolo delle scimmie sono stati identificati attraverso meccanismi IHR e risorse pubbliche ufficiali fino al 12 luglio 2022, da 35 paesi e aree in tutta la regione europea. I ...